Ma tylko 21 lat. Ustanowiła ekstremalnie trudny rekord

Kyllesoe pokonała na nartach dystans 1130 km , nie korzystając z żadnej asysty. Trasa, którą przebyła, obejmowała wzniesienia sięgające 2800 m n.p.m. Podczas wyprawy zmagała się z problemami z oddychaniem , co zmusiło ją do używania maski podgrzewającej powietrze.

Planowała pokonać trasę w 60 dni, jednak udało jej się tego dokonać w krótszym czasie - 54 dni . Średnio przebywała 30 km dziennie. Ostatniego dnia wyruszyła o godz. 11 polskiego czasu, a tuż przed północą ogłosiła dotarcie do celu. Współrzędne geograficzne potwierdziły jej sukces.

Kyllesoe podążała szlakiem, którym w 1994 r. samotnie dotarła do bieguna Liv Arnesen, mając 41 lat. Arnesen pokonała trasę w 50 dni, zapisując się w historii wypraw polarnych.

- To fantastyczne. Bardzo chcę Karen pogratulować - powiedziała 72-letnia obecnie Arnesen w rozmowie z dziennikarzami "VG".

Polarna przygoda Małgorzaty Wojtaczki z 2017 r., która samotnie pokonała ponad 1200 km po Antarktydzie, odzwierciedla wyzwania związane z takim przedsięwzięciem. Napierając przez -34 st. Celsjusza, Wojtaczka musiała dostosować się do ekstremalnych warunków, co pokazuje siłę i determinację potrzebną do zdobywania takich miejsc.