Magiczne miejsce w polskich górach. Nazywane jest miastem cudów

Zgodnie z lokalną tradycją najsłynniejsze objawienie sięga do 1400 r., kiedy to mieszkańcy spotkali Matkę Bożą siedzącą na kamieniu na Górze Kalwarii i płaczącą nad nieszczęściami, jakie miały wkrótce dotknąć okolicy. Rzeczywiście, niedługo po tym odbyły się najazdy husytów i wojna przeciwko czeskiemu królowi Jerzemu z Podiebradów. Po objawieniu pozostał ślad – katolicy wierzą, że odbita na symbolicznym kamieniu stopa należy do Matki Boskiej.