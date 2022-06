Malbork szuka złodzieja. Ktoś ukradł Marianka

Jak dodano, służby rozpoczęły przegląd zapisów z monitoringu w poszukiwaniu sprawcy. Urzędnicy zaapelowali do osoby, która zabrała figurkę Marianka sprzed muzeum o to, by ją oddała i "uniknęła wstydu". Wskazują też, że zgłosili sprawę policji, a za kradzież przedmiotu o tej wartości kara może wynieść od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.