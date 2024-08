Mało znana strona greckiej wyspy. Hippisi, bogowie i święty spokój

Wioska hipisów, rzymskich wojowników i życia na luzie

Matala leży na przepięknym południu, nad Morzem Libijskim, w dziewiczym porcie w Zatoce Messara. Jest położona ok. 70 km na południowy zachód od Heraklionu i ze stolicy wyspy najlepiej dotrzeć tam wypożyczonym autem (koszt ok. 50 euro za dobę). Są też organizowane wycieczki autokarowe w to miejsce (koszt ok. 25-35 euro za osobę). Można też z tej miejscowości uczynić miejsce docelowe. Nie ma tu dużych hoteli, a ceny apartamentów zaczynają się już od 50 euro za dobę.