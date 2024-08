Długi weekend sierpniowy. Tam jest najtaniej

Włoskie wakacje kuszą

Najtańsze oferty z przelotem samolotem, ale bez wyżywienia, znajdziemy do Włoch. To zdecydowanie jeden z ukochanych kierunków Polaków od lat, jeśli chodzi o wakacje na własną rękę. Coraz chętniej korzystamy jednak z pakietów biur podróży, gdzie w cenie mamy nocleg, przelot i transfery. Kochamy włoską kuchnię, więc to zrozumiałe, że zamiast all inclusive wolimy stołować się w miejscowych restauracjach, więc wygrywa opcja bez wyżywienia lub z samymi śniadaniami.