Mało znana strona wakacyjnego hitu. Bez tłumów i hoteli-molochów

Choć wyjazdy do Turcji kojarzą się głównie ze Stambułem i riwierą w okolicy Antalyi, kraj ten ma do zaoferowania o wiele więcej. Słynące z produkcji oliwy, bogatej historii i cudownych widoków wybrzeże Morza Egejskiego to przepiękne, acz wciąż nieodkryte miejsce. Cenione głównie przez miejscowych za spokój, przyciąga gości szukających czegoś innego niż typowe all inclusive.