Wyjątkowe miejsce w ukochanym kraju Polaków. "Jak Saint Tropez"

- To, co na pewno może zachwycić, to wyjątkowa okolica. Można ją podziwiać podczas spaceru urokliwymi uliczkami w sąsiedztwie morza i gór czy pełną nadmorskiego klimatu przystanią, gdzie z jednej strony mamy zacumowane imponujące łódki, a z drugiej znajdują się liczne knajpki i kluby. A do tego wszystkiego ustronne, romantyczne zatoczki, piękna architektura i wspaniałe zabytki - wylicza Agata Chmiel.