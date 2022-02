Jedna z najpiękniejszych lagun na świecie. Wczasy all inclusive już od 1350 zł

Oludeniz uchodzi za jedno z najlepszych miejsc na świecie do uprawiania paraglidingu. Przygoda rozpoczyna się już od samej podróży na szczyt – jeep pędzi po górskich drogach, często nad przepaścią. Po ok. 50 minutach znajdujemy się na prawie 2000 m n.p.m. Sam lot, w zależności od warunków pogodowych, twa od ok. 25 do 45 minut. Koszt wyprawy w lokalnych biurach podróży to ok. 70-100 euro.