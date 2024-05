Malownicze miasto niespełna 100 km od Warszawy. Idealne na jednodniowy wypad

Ratusz o imieniu Jacek

Szukając innych perełek architektury, warto zajść do ratusza o ciekawej konstrukcji łączącej elementy późnobarokowe i klasycystyczne. Nie bez powodu nazywa się go Jackiem. To imię nosił bohater jednej z siedleckich legend. Młody kowal Jacek pomógł Aleksandrze Ogińskiej w przykręceniu koła, ktore odpadło od wielkiej karocy. Siła mężczyzny zrobiła ogromne wrażenie na księżnej, która postanowiła go sprowadzić do swojego dworu w Siedlcach.