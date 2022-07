Jezioro Zegrzyńskie. Idealne miejsce na wypoczynek pod Warszawą

Kolejna warta uwagi plaża znajduje się ok. 2 km od tej w Nieporęcie, dokładniej w miejscowości Białobrzegi. Tam możemy wypocząć na terenie Kompleksu Nieporęt-Pilawa. Choć samego piasku tam wiele nie znajdziemy, to połacie trawy również zachęcają do wypoczynku. Oprócz tego jest plac zabaw, tężnia solankowa, skatepark, sporo alejek do spacerów oraz port i szkółka windsurfingowa. W kompleksie działa również tawerna serwująca napoje oraz dania obiadowe.