Malta – najbardziej słoneczna wyspa Europy

Jednym z symboli Malty jest również Błękitna Laguna na wyspie Camino. Plaża jest niewielka, jednak jej turkusowe wody i otoczenie w postaci skalnych klifów sprawiają, że należy do najważniejszych atrakcji kraju. To też miejsce idealne do pływania i snorkelingu. Warto bowiem pamiętać, że wyspy maltańskie to jeden z najlepszych punktów do nurkowania w basenie Morza Śródziemnego. Na śmiałków czekają ukryte pod wodą interesujące formacje skalne, wraki statków i całe bogactwo podwodnego życia.