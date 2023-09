"Martwa strefa" u wybrzeży Tajlandii. Czegoś takiego jeszcze tam nie było

Kwitnący plankton niszczy hodowle małży

Plankton kwitnie raz lub dwa razy do roku i zwykle trwa to od dwóch do trzech dni. Uwalnia wtedy toksyny, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Zabija ryby, skorupiaki i inne morskie zwierzęta, obniżając poziom tlenu w wodzie i blokując światło słoneczne.