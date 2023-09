Polacy niezmiennie kochają ten kraj. Ustanowili nowy rekord

Chorwacja wciąż podbija serca Polaków

- Wśród regionów preferowanych przez polskich turystów w Chorwacji, pierwsze miejsce zajmuje region splicko-dalmatyński. Tradycyjnie, najpopularniejszym miejscem dla turystów z Polski pozostaje miejscowość Omiš, położona właśnie w tym regionie. To idealne połączenie aktywnego wypoczynku i dziedzictwa kulturowego oraz niepowtarzalny krajobraz majestatycznych gór i lazurowego morza - mówiła Małgorzata Kowalska. - Już od wielu lat region splicko-dalmatyński to prawdziwy raj dla gości z Polski. To tu skupia się największa ich liczba - dodała.