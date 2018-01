Marzysz o wyjeździe na biegun? Polska Stacja Antarktyczna rekrutuje pracowników

Rzuć wszystko i jedź oglądać pingwiny! Stacja Antarktyczna poszukuje uczestników do 43. wyprawy na Polską Stację Arktyczną w sezonie 2018/19. W skład ekipy wchodzi 8 osób. Jeśli znasz się na elektryce, informatyce, mechanice, chemii i wielu innych dziedzinach, masz szansę stać się jednym z jej członków.

"Grupa zimowa pracująca w stacji przez okres całego roku (od października do listopada kolejnego roku) składa się z 8 osób, które pełnią następujące funkcje: kierownik wyprawy, energetyk, elektryk, mechanik samochodowy, operator PTS, informatyk, elektronik, ratownik medyczny, łącznościowiec, laborant, obserwator ekologiczny, obserwator morski, obserwator hydrochemiczny i glacjologiczny" – możemy przeczytać w ogłoszeniu na stronie internetowej PSA.

Rekrutacja na członków ekipy badawczej prowadzona jest co roku. Możliwe jest również zgłaszanie się do grupy letniej, która na stacji pracuje od listopada do końca marca.