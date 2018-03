Masz tylko jeden dzień. Co koniecznie musisz zobaczyć w Brukseli?

Jak na stolicę Unii Europejskiej przystało, Bruksela jest wielokulturowa. Mówi się, że jest tu tyle narodowości, co gatunków piwa. Sprawdźmy, co warto zobaczyć w głównym mieście Belgii.

Manneken Pis - symbol miasta znany w całym świecie

Bruksela to nie tylko stateczne wielowiekowe budynki przy Grand Place i poważne instytucje europejskie. To także stolica radości, szacunku i zdrowego dystansu do siebie. – Bo czego spodziewałabyś się po mieście, którego symbolem jest siusiający chłopiec? Figurka pochodzi z 1619 r.