Megalotnisko w Izraelu. Ma powstać na sztucznej wyspie

Izrael szykuje się do ogromnej inwestycji. Ma nią być budowa nowego lotniska na sztucznej wyspie na Morzu Śródziemnym. Choć port jest jeszcze w fazie planów, eksperci przekonują, że jego powstanie jest tylko kwestią czasu.

I choć w 2017 r. rząd przeznaczył 1,4 mld dol. (ok. 5,2 mld zł) na modernizację portu w Tel Awiwie , na dłuższą metę to i tak za mało. Dlatego premier kraju, Binjamin Netanjahu, powołał specjalny komitet, mający przygotować plan stworzenia megalotniska na sztucznej wyspie.

Dlaczego port ma powstać na sztucznej wyspie, a nie na lądzie? To z powodu coraz mniejszej ilości wolnych terenów pod tego typu infrastrukturę - mowa przede wszystkim o środkowej części kraju. Bo choć Izrael jest powierzchniowo 15 razy mniejszy od Polski, zamieszkuje go 8,8 mln osób, czyli ok. 4 razy mniej niż nasze państwo. Oznacza to, że liczba osób przypadających na kilometr kwadratowy jest znacznie wyższa.