Miał być hit. Nie będzie atrakcji w polskim mieście

W tym roku autobusy na tej trasie, poza tym, że będą dowozić mieszkańców i turystów na słynny półwysep, miały stanowić atrakcję samą w sobie - piętrowych autobusów nie widuje się na ulicach polskich miast, poza popularnymi w wielu miejscach w Europie autobusami Hop On Hop Off (można skorzystać z Warszawie i Krakowie). Szczególnie, że nie miał to być autobus wycieczkowy, tylko regularna linia ZTM Gdańsk. Bilet normalny w Gdańsku na jeden przejazd kosztuje 4,80 zł, ulgowy 2,40 zł.