Westerplatte. Co można zobaczyć w miejscu ważnym dla Polaków?

Westerplatte to jedno z miejsc, które każdy Polak powinien odwiedzić choć raz w życiu. Zaatakowanie półwyspu przez wojska III Rzeszy 1 września 1939 roku stało się symbolicznym rozpoczęciem II wojny światowej. Bohaterska postawa broniących się przez siedem dni Polaków przeszła na zawsze do historii. Turyści, chcący dowiedzieć się więcej o tragicznych wydarzeniach, chętnie przybywają na Westerplatte, by zobaczyć okazały Pomnik Obrońców Wybrzeża, oddać hołd poległym żołnierzom czy zwiedzić zachowaną wartownię nr 1.