Miejsc na majówkę coraz mniej. Polacy obudzili się w ostatniej chwili

Miejsca noclegowe w terminie majówki znikają z minuty na minutę. Niektórzy twierdzą, że to najgorszy moment na urlop. Wszędzie są dzikie tłumy, a ceny są z kosmosu. Sprawdziliśmy, które miejsca cieszą się największym powodzeniem i ile trzeba zapłacić za nocleg w długi weekend.

Dokąd jeżdzą Polacy na majówkę?

- Wśród najchętniej wybieranych miejsc na majówkę co roku króluje Zakopane . Delikatnie mniejsze zainteresowanie w zeszłym roku odnotowało Władysławowo - mówi Kamila Miciuła z Nocowanie.pl. - Następnie znalazły się dwie miejskie destynacje: Wrocław i Kraków . Kolejne wybory turystów to Łeba, Kołobrzeg , Karpacz , Gdańsk , Sopot i Jastarnia. W tym roku będzie bardzo podobnie.

Kiedy rezerwować nocleg na majówkę?

- W tym momencie znalezienie odpowiedniego miejsca jest jeszcze możliwe , ale zajmuje zdecydowanie więcej czasu, dlatego najlepszym momentem na planowanie urlopu majówkowego jest przełom lutego i marca - radzi Kamila Miciuła. - Dwa, trzy miesiące wcześniej turyści nie powinni mieć problemów ze znalezieniem wymarzonego obiektu noclegowego. Pozostawianie takich wyborów na ostatnią chwilę rodzi wiele stresu, szczególnie jeśli chcemy wybrać się do konkretnej miejscowości – mówi.

I choć majówka jest co roku, to wielu Polaków wciąż wydaje się zaskoczonych i szuka noclegów nawet na kilka dni przed. - Jak obserwujemy większość osób ciągle szuka noclegu na ostatnią chwilę . Choć bywają również turyści, którzy planują długie weekendy na początku roku - w styczniu czy lutym. Zainteresowanie wzrasta w marcu, ale dopiero w kwietniu wysyłanych jest najwięcej zapytań – dodaje Miciuła.

Noclegów jest coraz mniej, co widać także po komunikatach w serwisie Booking.com. Najgorzej jest w dużych miastach. Gdy przykładowo wybieramy Gdańsk, otrzymujemy informację, że w wybranym terminie obiekty są aż w 82 proc. niedostępne, we Wrocławiu natomiast w 76 proc.

Majówka w górach

W majówkowym hicie numer jeden, czyli Zakopanem, dostępnych jest jeszcze wiele miejsc noclegowych . Według serwisu Booking.com na turystów czeka 566 z 818 obiektów. Sprawdziliśmy termin od niedzieli 29 kwietnia do soboty 5 maja.

Od ok. 1200 zł zarezerwujemy pokój 2-osobowy ze śniadaniami w pensjonatach z bardzo dobrymi ocenami, położonymi niedaleko centrum. Standardem będzie prywatna łazienka i zazwyczaj widok na góry.

Osoby z nieograniczonym budżetem też mają w czym wybierać. Najbardziej luksusowa propozycja to nocleg w apartamencie prezydenckim 5-gwiazdkowej rezydencji za 10 680 zł . Ma 100 m kw., balkon z widokiem na góry, a także część wypoczynkową i jadalną. W cenie 2 miejsca parkingowe oraz śniadanie.

Majówka nad morzem

Ceny we Władysławowie rozpoczynają się od 480 zł za 6 nocy dla 2 osób. Oferta dotyczy pokoju ze wspólną łazienką, widokiem na miasto i bez balkonu. Pokój w świetnie ocenianym obiekcie, kilkaset metrów od plaży, z balkonem i śniadaniem w cenie, znajdziemy już za 900 zł.

Najdroższa opcja we Władysławowie to 49-metrowy apartament za 6 tys. zł. Ma on jednak miejsce dla 4 osób.