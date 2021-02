Milionerzy. Padło pytanie o portugał

W czwartek do gry ponownie przystąpiła Anna Wrona, Socjolożka z Warszawy. Poprzedni odcinek Milionerów zakończyła na piątym pytaniu. Na koncie miała 10 tys. zł. Do czwartkowej rozgrywki przystąpiła, mając jeszcze dwa koła ratunkowe: telefon do przyjaciela oraz pół na pół.