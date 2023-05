Morskie "wiry" u wybrzeży Bałtyku. Naukowcy odkryli, czym są

Zwiększenie ilości pyłków przez zmiany klimatu

Naukowców zastanawia fakt zwiększenia ilości pyłków wraz z biegiem lat. Jak wskazuje livescience.com, jest to trend globalny i może być spowodowany zmianami klimatycznymi. Jak przywołuje portal, według Obserwatorium Ziemi należącego do NASA, zmiany te są wynikiem dodatkowego dwutlenku węgla w atmosferze, co pozwala roślinom na produkcję większej ilości pyłku.