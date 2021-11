Mówią o sobie: "seryjni emigranci". Bo jeden kraj to za mało

Agnieszka zrezygnowała z pracy, z trójką maluchów było to niewykonalne. - Dzieciństwo naszych dzieci na pewno jest niestandardowe - mówi. - Wychowują się w różnych krajach, z dala od babć, dziadków i reszty rodziny. Za to znają kilka języków i nie dziwi ich, że koledzy mają różne kolory skóry i różne wyznania. Najtrudniejszy jest moment przeprowadzki. Adaptacja w nowych szkołach, pogodzenie się z utratą dotychczasowych przyjaźni i nawiązanie nowych. Są bardzo dzielne, ale czasem martwię się, czy nie odbije się to na nich w przyszłości. Mam wrażenie, że wolą się nie przywiązywać ani do miejsc, ani do ludzi.