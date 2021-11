Polka w Barcelonie. "Miłość od pierwszego wejrzenia przekształciła się w totalną szajbę"

Hiszpania jest duża i trzeba było zdecydować się na konkretne miasto. Nie był to wyjazd za pracą czy sercem. Miałyśmy totalnie białą kartę i mnóstwo możliwości wyboru, co stało się problemem. W końcu postawiłyśmy na Barcelonę. Ale żeby było śmieszniej, nigdy wcześniej w niej nie byłyśmy! Gdy wyszłyśmy po raz pierwszy na ulice i spojrzałyśmy sobie w oczy, wiedziałyśmy, że to jest to. Miłość od pierwszego wejrzenia do Barcelony przekształciła się z czasem w totalną szajbę na jej punkcie.