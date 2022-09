Musieli czekać 12 godzin w 40 st C. To nie fotomontaż

Koszmarny powrót z festiwalu

Nic jednak nie wzbudziło takich emocji, jak to, co wydarzyło się tuż po festiwalu, który miał miejsce na pustyni Black Rock. Uczestnicy musieli stać w koszmarnym korku wiele godzin. Rekordziści utknęli na pustyni na 8 do 12 godzin. Od zakończenia imprezy minęło już kilka dni, ale w zdjęcia i nagrania, które pokazują powrót z Burning Man, wciąż trafiają do sieci i stały się wiralem.