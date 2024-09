Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Pukiel włosów, pośmiertna maska i dziesiątki listów

Choć Fryderyk Chopin przyszedł na świat w Żelazowej Woli, to największe muzeum poświęcone jego twórczości mieści się w Warszawie. Liczy ponad 7500 pamiątek po najwybitniejszym polskim kompozytorze. Rękopisy muzyczne, prywatna korespondencja, portrety, odlewy dłoni i maski pośmiertnej to zaledwie namiastka wartych zobaczenia eksponatów.

Obiekt otwarty w 2010 r. – w 200. rocznicę urodzin Chopina – stanowi jedną z najchętniej odwiedzanych warszawskich atrakcji. Tu historyczne przedmioty przeplatają się z nowoczesnymi rozwiązaniami, tworząc spójną całość ku uciesze turystów. Zwiedzaniu towarzyszą oczywiście dźwięki chopinowskich utworów. Dzięki nim łatwiej wczuć się w klimat epoki romantyzmu, w której tworzył nasz rodak.

Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Wystawa stała jest podzielona na trzy części – okres warszawski, okres paryski, twórczość i pianistyka Fryderyka Chopina. Wśród najważniejszych pamiątek trzeba wymienić m.in. rękopisy muzyczne i listy kompozytora, fortepian marki Pleyel, złoty zegarek, kalendarzyki, chustki haftowane przez kochankę, pukiel włosów i zasuszone kwiaty z łoża śmierci. Dodatkową atrakcję stanowią ekspozycje multimedialne z ciekawostkami o życiu i twórczości Chopina, a także jego muzyka w nagraniach wybitnych pianistów korzystających z fortepianów z dawnych lat.

Muzeum Fryderyka Chopina © Adobe Stock | Olga Khazai

Zwiedzając muzeum, nie można zapomnieć o trudnych losach rzeczy pozostałych po Chopinie. Wiele z nich zaginęło bezpowrotnie. Licytacja majątku ruchomego w ostatnim mieszkaniu, spustoszenia i grabieże wojenne nie sprzyjały kultywowaniu pamięci o kompozytorze. To co ocalało, przejęła rodzina Chopina.

Ważną rolę odegrała zwłaszcza siostra Ludwika, która czuwała przy umierającym bracie. To właśnie ona przywiozła do Polski jego serce prawdopodobnie w 1850 roku. Ludwika, obawiając się zatrzymania przez władze, wsadziła je podobno do słoika, nasączyła alkoholem i wiozła pod ubraniem. Miejscem docelowym miał być parafialny kościół Chopinów przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Księża początkowo ponoć niezbyt chętnie przyjęli organ kompozytora. Kościelnych kontrowersji miał dostarczać bowiem jego związek z pisarką George Sand (pseudonim, właściwie Amantine Lucile Aurore Dupin), którą postrzegano jako skandalistkę.

Muzeum Fryderyka Chopina © Adobe Stock | Joaquin

Po kilku latach serce trafiło w końcu do kościoła, ale nie od razu było przechowywane na honorowym miejscu. Skrzynka z nim znalazła się najpierw w katakumbach dolnego kościoła, co ostatecznie wyszło jej na dobre, bo ocalała podczas rosyjskiej grabieży. W 1880 roku zamówiono okazałe epitafium i przeniesiono serce Chopina do głównego kościoła, a na pamiątkowej tablicy wyryto słowa "Fryderykowi Chopinowi – rodacy".

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej muzeum, od 1899 roku kolekcję pamiątek rozbudowywało Warszawskie Towarzystwo Muzyczne w ramach prac założonej przez Jana Karłowicza Sekcji Chopinowskiej. Później obowiązki te przejął Instytut Fryderyka Chopina przemianowany na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Od 2005 roku pieczę nad kolekcją sprawuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Praktyczne informacje o Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Na uwagę zasługuje już sama lokalizacja Muzeum Fryderyka Chopina. Ma ono swoją siedzibę w Pałacu Gnińskich (Zamek Ostrogskich), w którego podziemiach według legendy mieszkała złota kaczka. Przypuszczalnie była zaklętą królewną, która lubiła wystawiać ludzi na próbę.

Śmiałkom, którzy przybyli w jej progi, wyznaczała z pozoru banalne zadanie. Dawała im pieniądze, które mogli wydać jedynie na swoje rozrywki. Jeden z mężczyzn początkowo świetnie się bawił.

Gdy jednak spotkał na swej drodze potrzebującego żebraka, oddał mu z dobroci serca ostatni grosz. Po tym zdarzeniu egoistyczna kaczka pozbawiła go na zawsze szansy na osiągnięcie bogactwa. Współcześnie w pałacowych piwnicach nie spotkamy już raczej kaczki. Przypomina o niej natomiast niewielka rzeźba złocistego ptaka "pływającego w fontannie" przy ulicy Tamka.