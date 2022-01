Na ferie pociągiem. Część 1: Podlasie, Opolszczyzna, Warmia i Mazury oraz Pomorze Zachodnie

Czasem wystarczy odjechać kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania, by odkryć coś zupełnie nowego. Tuż za rogiem czekać może fascynująca przygoda lub niezwykła i mało znana turystyczna perełka. Nie trzeba lecieć do odległego kraju i wydawać fortuny, by czerpać radość i satysfakcję z podróżowania. Lokalna turystyka może być równie kształcąca i dawać dużo radości zarówno dzieciom, jak i młodzieży czy dorosłym. Wystarczy jedynie opracować trasę, założyć wygodne buty i ciepłą kurtkę oraz… kupić bilet na pociąg. Można zrobić to naprawdę łatwo i wygodnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej POLREGIO – o każdej porze i bez stania w kolejkach. Dzięki niej podróżni mają dostęp do swoich biletów przez całą dobę (nie ma ryzyka, że papierowy bilet gdzieś się zgubi) i łatwo mogą sprawdzić historię zakupów. Szczególnie warto skorzystać z opcji biletu weekendowego za jedynie 39 zł. Można wtedy podróżować bez limitu od godziny 18:00 w piątek do godziny 6:00 w poniedziałek. To się naprawdę opłaca!