"Małe Alpy" tylko 1,5 godziny jazdy od Polski. Boskie trasy i świetne ceny

"Małe Alpy" na wyciągnięcie ręki

Czas przejazdu z Krakowa do Jasnej to ok. trzy godziny. Od granicy w Chyżnem to zaledwie półtorej godziny. Osoby, które zatrzymają się tuż pod Chopokiem na stok dojdą w kilka minut. Ci, którzy zamieszkają trochę dalej, mogą skorzystać z przejazdu autobusem - w sezonie zimowym niemal z całego regionu do Jasnej kursują bezpłatne skibusy. Na miejscu działają wypożyczalnie sprzętu, szkółki narciarskie oraz baza gastronomiczna.