Na tę rybę lepiej uważać. Jej zjedzenie może się nieprzyjemnie skończyć

Sklep powinien zadbać o odpowiednie oznaczenie

Pani Anna postanowiła poinformować o tym, co się jej przydarzyło również sanepid. - Chciałabym ostrzec innych ludzi, nie życzę nikomu, by przechodził przez to co ja. Z tego co wyczytałam, zgodnie z przepisami unijnymi tymi rybami można handlować, ale musi być przy nich informacja o ryzyku szkodliwego wpływu na układ pokarmowy - tłumaczy kobieta.