Nadleśnictwo Lubsko. Hałda opon w lesie. "Straszne. Ręce opadają"

Na profilu Lasów Państwowych na Facebooku pojawiło się wideo nagrane przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Rozgoryczony leśniczy wzywa na nim do ujawnienia sprawcy odpowiedzialnego za wyrzucenie sterty opon. - A teraz my to posprzątamy i zawieziemy do zakładu utylizacji - mówi Paweł Mrowiński, rzecznik prasowy nadleśnictwa Lubsko.

Share

Leśnicy apelują o współodpowiedzialność Źródło: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, Lasy Państwowe