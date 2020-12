Pokazał zdjęcia z Lasu Młochowskiego. "Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego"

"Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, tym bardziej lokalnie u siebie. Ciekawe czy najpierw ktoś, by sobie rozciął oponę w rowerze, czy jakieś dziecko twarz o jeden z wbitych tulipanów. Rozumiem, że następne będą żyłki i wilcze doły..." - napisał na Facebooku Ryszard, który wybrał się do Lasu Młochowskiego.

Las Młochowski - ktoś rozsypuje szkło na ścieżce

Wynika z niej, że ktoś chciałaby mieć leśną ścieżkę tylko dla siebie. O sprawie Ryszard poinformował leśniczego. Ale, jak mówi w rozmowie z nami, nie zakończyło to problemu. - Jest to o tyle absurdalna sytuacja, że po zgłoszeniu sprawy do leśniczego (a od niego to już miało iść na policję), szkło uprzątnięto, ale pojawiły się kolejne nowe punkty z tabliczkami i jeszcze więcej szkła - opowiada.