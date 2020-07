Daleszyce. Ogromny problem w lasach. "Barbarzyńco, nie śpij spokojnie"

Takie zachowanie faktycznie może prowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, bo przecież ktoś nieopatrznie mógłby stanąć lub wbiec na wkręt, a wtedy tragedia gotowa. W jakim celu, ktoś to zrobił? Nie wiadomo, ale na pewno nie miał dobrych zamiarów.

Śmieci w lasach - kara

Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł. Z leśnych ostępów wywożonych jest ok. 115 tys. m szesc. odpadów. Dla porównania, to ponad 1000 wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami.

A my przypominamy, że za wyrzucanie śmieci do lasu grozi mandat karny w wysokości nawet do 500 zł. Kilka dni temu minister środowiska Michał Woś zapowiedział zaostrzenie kar za śmiecenie w lasach oraz zwiększenie liczby fotopułapek, które zostaną zamontowane. Według projektu grzywny miałyby zostać podniesione z 500 zł do 5 tys. zł.