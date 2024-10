Nadleśnictwo opublikowało nagranie. "Ponoć najsmaczniejszy z grzybów"

- Czas cudownej jesieni to nie tylko moment podziwiania kolorowych liści, ale także zbierania grzybów. Jeśli uda wam się znaleźć mleczaja, potocznie nazywanego u nas rydzem, wyjątkowo smacznego, zbierzcie kilka. Nie kilkaset, tylko kilka, kilkanaście. Zabierzcie do domu. Oczyśćcie i połóżcie na patelnię z masłem. Dajcie popracować temperaturze i zobaczycie co to jest smak nieba - powiedział leśniczy.