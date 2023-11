Nadzwyczajne odkrycie na terenie starożytnych term. "Ciało było tak ciepłe, że wydawało się żywe"

Kolejnego niezwykłego odkrycia archeologicznego dokonano w miejscowości San Casciano dei Bagni koło Sieny we Włoszech. Jest to maleńkie, toskańskie miasteczko, położone na południowym skraju doliny Val d’Orcia, słynące z term. Archeolodzy odkryli w wodzie na terenie wykopalisk dwumetrowy marmurowy posąg Apolla - podała w sobotę agencja Ansa. Jak wyjaśnili badacze, to kopia statuy z brązu greckiego rzeźbiarza Praksytelesa z Aten.