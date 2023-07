Mroczne rytuały w jaskini. Znaleziono dowody, że starożytni uprawiali nekromancję

Lampy oliwne, które nie służyły do oświetlania

Szczególnie interesujące okazało się dla badaczy 120 znakomicie zachowanych lamp oliwnych odkrytych w jaskini. Były ono celowo schowane w wąskich, głębokich szczelinach, a do większości z nich był bardzo utrudniony dostęp. Można się tam było dostać, tylko pełzając. Lampy te pochodzą z okresu późnorzymskiego i wczesnego bizantyjskiego. Archeolodzy uważają, że miały one inne zadanie niż dostarczanie światła, co sugeruje głębsze znaczenie i możliwy związek z praktykami mistycznymi.