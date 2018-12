Najbardziej prestiżowe ulice w Polsce. Wnioski są zaskakujące

Nowy Świat w Warszawie i Floriańska w Krakowie znalazły się w czołówce rankingu "TOP10 high streets w Polsce". Dziesiątkę zamykają Krupówki w Zakopanem.

– High streets to najbardziej prestiżowe adresy w miastach, najważniejsze ulice handlowe, które pełnią kilka funkcji jednocześnie. Są zlokalizowane w centrach miast, z dobrym dojazdem, blisko popularnych, miejskich obiektów turystycznych. Przyciągają zarówno najbardziej prestiżowe marki, jak również te lokalne i unikalne, co mocno wpisuje się w rozwijający się trend poszukiwania wyjątkowych produktów przez polskich konsumentów – informuje Renata Kamińska, ekspert ds. ulic handlowych w CBRE.

Ranking otwiera ul. Nowy Świat w Warszawie, która z racji tego, że aż w 60 proc. zajmowana jest przez branżę gastronomiczną, jest coraz bliżej miana "najdłuższej restauracji" współczesnej Europy. Na podium znalazły się również Marszałkowska i Chmielna w Warszawie . Marszałkowska ma 3,6 km i choć tylko część jej długości można nazwać "high street", to drugie miejsce w rankingu CBRE zajmuje nie bez powodu – znajduje się w centrum miasta, może pochwalić się doskonałym dojazdem, wysokim prestiżem i bliskością innych kluczowych handlowych ulic, takich jak Chmielna, Krucza czy Aleje Jerozolimskie. Chmielną zaś doceniono za bardziej kameralny charakter. Luksusowe sklepy w małych lokalach z dużymi witrynami, przeplatane uroczymi kawiarniami i podwórzami, w których kryją się różnorodne restauracje, a także znacząco ograniczony ruch samochodowy nadają jej wyjątkowego miejskiego klimatu. Zauważono również potencjał Chmielnej. To tu ma powstać Implant – nowoczesny obiekt o powierzchni 5 tys. m kw., w którym znajdą się lokale gastronomiczne, usługowo-handlowe i szkoleniowe. Będzie można w nim odwiedzać m.in. butiki polskich projektantów.

Czwarte miejsce należy do krakowskiej ul. Floriańskiej. Z raportu CBRE wynika, że wartość wydatków turystów w Krakowie szacuje się na 5,5 mld zł rocznie. Kwota ta wydawana jest przede wszystkim w okolicach Rynku Głównego, np. w trakcie zakupów na ulicy Floriańskiej. Krakowskie ulice handlowe wyróżnia przede wszystkim duża liczba butików z akcesoriami, np. biżuterią i galanterią. Można zauważyć tu trend zamiany lokali modowych na gastronomiczne – te pierwsze jeszcze w 2014 r. stanowiły aż 36 proc. najemców, by w 2018 spaść do poziomu 27 proc. A kawiarni i restauracji jest coraz więcej – w analogicznym okresie ich liczba wzrosła o 6 punktów procentowych.