Najbardziej zdradliwa góra w Polsce. Duża zmiana

Babia Góra to najwyższy szczyt w Polsce poza Tatrami. Należy do Korony Gór Polski i co roku przyciąga tłumy turystów. Niestety wielu go lekceważy, a masyw słynie z nieprzewidywalnych warunków. W górnych partiach pogoda zmienia się błyskawicznie i często jest bardzo kapryśna, co doprowadziło do wielu wypadków.