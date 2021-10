Babia Góra. Tajemniczy trójkąt wzbudził zainteresowanie turysty

Legendy na temat Babiej Góry

Babia Góra (1725 m n.p.m.) jest bowiem najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i drugim co do wielkości szczytem Polski. Liczne legendy mówią, że to stos usypanych kamieni przez babę olbrzymkę, która niegdyś miała tu swój dom. Inna historia opowiada o tym, że to skamieniała z żalu kochanka zbójnika zabitego w walce. Kolejna legenda głosi natomiast, że rozbójnicy przetrzymywali pod górą swoje branki - stąd wyszukana nazwa.