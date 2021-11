Najpiękniejsze punkty widokowe na góry. Nie tylko Gubałówka

Co można zobaczyć z Babiej Góry?

Babia Góra (1725 m n.p.m.) to najwyższy szczyt w polskiej części Beskidów. Przy trudniejszych podejściach wędrówka dostarczy dreszczyku emocji, a przede wszystkim będzie okazją do cieszenia się przepięknymi widokami sąsiednich górskich pasm. Chociaż stanowi popularny cel wypraw turystów odwiedzających Beskidy, wejście nie jest łatwe. Jak do każdego szczytu, tak i do Babiej Góry należy podejść z szacunkiem.