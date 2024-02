Najlepsze baseny termalne w Polsce. Porównujemy ceny

Termy Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej

Termy Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej zapewniają kąpiele w wodzie mającej od 30 do 38 st. C, a także małe szaleństwa na zjeżdżalniach lub odpoczynek w strefie SPA, saun i tężni. Dodatkową atrakcję stanowią cyklicznie organizowane noce basenów. Termy zamieniają się wtedy w dyskoteki, a "dno basenu staje się parkietem". Z głośników rozbrzmiewają dźwięki największych hitów, do których "tańczą" tysiące kolorowych światełek.