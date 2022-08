Termy Szechenyi w Budapeszcie. "Bez grama plastikowej tandety"

Na terenie obiektu znajduje się 18 basenów. Wśród nich 13 wewnętrznych - 11 z wodą o temperaturze od 28 do 40 st. C oraz dwa z wodą o temperaturze 18 i 20 st. C. Na zewnątrz czeka zaś pięć basenów (18-38 st. C), które największą furorę robią nocą, gdy temperatura powietrza spada, a nad wodą unosi się para. Kompleks zasilają dwa źródła termalne: jedno o temperaturze 74 °C, a drugie 77 °C.