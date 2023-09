Hotele dla dorosłych. Uwielbiane i krytykowane przez Polaków

Fokus na wypoczynek, ale także rosnąca popularność miejsc "z duszą", niekoniecznie w bliskiej odległości od typowych atrakcji turystycznych, to trendy, które zdają się wynikać z wyraźnej tendencji do skracania wakacyjnych (i nie tylko) pobytów. Skoro nie możemy wypoczywać długo, chcemy robić to przynajmniej jakościowo. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Selectivv w pierwszych tygodniach wakacji, wyjazdy Polaków trwają zazwyczaj cztery lub pięć dni (nie jak do niedawna dwa tygodnie). Te same badania potwierdzają, że coraz chętniej wybieramy zakwaterowanie z dala od popularnych kurortów. Z kolei z raportu serwisu Nocowanie.pl wynika, że w wakacje 2022 największą popularnością wśród Polaków cieszyły się wyjazdy zaledwie dwu (16 proc. turystów) lub trzydniowe (17 proc. turystów).