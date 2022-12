Najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe wybrane. Polska została doceniona

Jarmark w Budapeszcie numerem jeden

Świąteczny kiermasz w stolicy Węgier rozpoczął się 18 listopada i potrwa do 1 stycznia 2023 roku, więc jest jeszcze czas na to, aby spokojnie go odwiedzić. Ponad 100 wystawców - oferujących nie tylko pyszne tradycyjne potrawy czy grzane wino, ale również rękodzieło i pamiątki - zebrano w jednym z najpiękniejszych i imponujących miejsc w Budapeszcie, czyli przed bazyliką św. Stefana oraz na znajdującym się tuż obok placu Vörösmarty'ego. Co więcej, turyści mogą wziąć udział w koncertach i codziennie od godz. 16:30 do 22 oglądać pokazy mappingu 3D na fasadzie bazyliki.