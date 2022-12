Odwiedziła jarmark w Niemczech. "Było tam w miarę tanio"

Ceny na jarmarku w Niemczech. "W miarę tanio"

- Postanowiłam sprawdzić ceny - zaczyna nagranie Aga i zachęca fanów, aby od razu obstawili czy będzie drożej, czy taniej niż w Polsce. Następnie po kolei wylicza ile, za co zapłaciła. Jak możemy się dowiedzieć, grzane wino (200 ml) to wydatek rzędu 5 euro (ok. 23 zł), a za pierniki trzeba zapłacić od 3 do nawet 50 euro (ok. 14-230 zł) - jednak w tym przypadku sporo zależy od ich wielkości. Hit zeszłorocznych jarmarków, czyli owoce w cukrze, ma cenę podobną do wina - ok. 5 euro (ok. 23 zł), ale np. jabłka w polewie są nieco tańsze, bo zapłacimy za nie 3,5 euro (ok. 17 zł).