Tłumy na jarmarku świątecznym w Gdańsku. "Nigdy czegoś takiego nie widziałam"

Na stoiskach największe kolejki ustawiały się do grzańca, którego kubeczek można kupić już od 14 zł, ale też do ciepłych przekąsek. Turyści zachwycali się nie tylko jedzeniem, ale i rękodziełem, które można kupić na stoiskach. Są to m.in. świece, bombki, pierniki, kubki, kapcie czy czapki. Praktycznie nigdzie nie dało się swobodnie przejść lub nawet przystanąć i delektować atmosferą świąt, bo albo wpadało się w tłum, którego ruch niósł cię do przodu, albo trzeba było się nagimnastykować, by znaleźć wolne miejsce i nie zostać potrąconym przez przechodnia.