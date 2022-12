Tallin to wyjątkowa stolica. "Radzieckie pozostałości i futurystyczny styl"

Jak dotrzeć do Estonii? Najlepiej samolotem

Dotarcie do Tallina nie jest trudne. Można do niego dolecieć między innymi bezpośrednim połączeniem LOT-u. Wiele osób decyduje się na odwiedziny w stolicy Estonii przy okazji podróży do łotewskiej Rygi czy fińskich Helsinek. Przybywając do Tallina drogą lotniczą, trafia się na jedno z najprzyjemniejszych lotnisk, jakie można doświadczyć w swoim życiu. Spokojne i małe (ale jednocześnie duże), pełne świetnych sklepów, kawiarni oraz przestrzeni publicznych. Lotnisko w Tallinie to esencja przyjemnego podróżowania. Informacja najważniejsza: tramwaj numer 4 zabiera turystów prosto spod terminala do samego centrum miasta w zaledwie pół godziny.