Najlepsze kolejki linowe w Polsce. Gdzie skorzystamy z niezapomnianej przejażdżki?

Największą popularnością w naszym kraju cieszy się z pewnością kolej linowa prowadząca z Kuźnic na szczyt Kasprowego Wierchu w Tatrach. Najbardziej zdeterminowani turyści potrafią stać w kolejce po pięć godzin albo i dłużej, by tylko móc się nią przejechać. Złośliwi śmieją się, że w krótszym czasie można dotrzeć samodzielnie na sam szczyt, a niekiedy nawet zdążyć z niego zejść. Choć czasem to prawda (przejście zielonym szlakiem Kuźnice – Myślenickie Turnie – Kasprowy Wierch zajmuje około 2,5 godziny w jedną stronę), to należy pamiętać, że kolejka może być jedynym środkiem prowadzącym do celu osoby, którym zdrowie nie pozwala na długie wędrówki po górach.