Jedno z najpiękniejszych jezior w Tatrach. "Jest to kraina śmierci"

Węgierski alpinista Mór Déchy nie bez powodu pisał: "jest to najpiękniejsza sceneria jeziorna w całych Tatrach". Choć trzeba przyznać, że Czarny Staw pod Rysami ma wielu konkurentów o tytuł najpiękniejszego polskiego jeziora (w tym słynne Morskie Oko), to z pewnością plasuje się w czołówce tego rankingu. Warto go zobaczyć, ale pamiętajmy, by mierzyć siły na zamiary i nie porywać się na dodatkową wędrówkę, byleby tylko szybko "zaliczyć" podczas jednej wyprawy oba jeziora. To że dzieli je stosunkowo niedługa trasa, nie oznacza, że jest ona dla każdego.