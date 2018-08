Najlepsze kurorty Czarnogóry. Poznaj Budvę, Ulcinj i Bar

Czarnogóra to liczne zakątki do złudzenia przypominające inne zakątki globu. Urozmaicony krajobraz to iście tajskie wysepki, czarnogórskie Alcatraz czy średniowieczne miasteczka z historycznymi zabytkami. Poznaj popularne kurorty zielonej Czarnogóry.

Krajobraz czarnogórskiego wybrzeża z dostępem do Morza Adriatyckiego urzeka (Shutterstock.com, Fot: Mark Sivak)

Nasi rodacy coraz częściej stawiają na mniej oczywiste kierunki turystyczne. Na znaczeniu nie tracą co prawda Chorwacja czy Włochy, jednak konkurencyjna cenowo Czarnogóra z podobnymi warunkami do wypoczynku oraz dobrą infrastrukturą zyskuje popularność. Przekonajmy się wspólnie, które kurorty Czarnogóry warte są odwiedzenia jeszcze w tym letnim i jesiennym sezonie i dokąd w tej części pięknych Bałkanów dotarła już masowa turystyka. Piękno tutejszego wybrzeża rozsławiał już George Byron.

Budva – wakacje na Riwierze Czarnogórskiej

Budva jest odpowiednikiem naszego Sopotu i podobnie jak cała Czarnogóra skrywa mnóstwo niespodzianek. Ten nieoczywisty i trendy kurort nadmorski na Riwierze Czarnogórskiej był nawet miejscem koncertowania The Rolling Stones, a na tutejszych plażach wylegiwała się Sophia Loren i inne gwiazdy światowego formatu. Wspaniała pogoda z letnimi upałami i łagodnymi wiosną oraz jesienią, przytulne zaułki, mnóstwo urokliwych restauracji i kafejek, udany miks architektoniczny i liczne kluby sprzyjające zabawie do białego rana przyciągają turystów zwłaszcza w cieplejszej porze roku.

Instagram.com Podziel się

Wypoczynek na ładnych plażach Budvy uprzyjemnia niezły mikroklimat tej części Czarnogóry, ciepła woda w Morzu Adriatyckim, spora ilość godzin słonecznych oraz bardzo dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Miasto odcięte jest w ciekawy sposób od lądu pasmem górskim, dzięki któremu wzrasta nam możliwość uatrakcyjnienia pobytu w Budvie aktywnym wypoczynkiem i trekkingiem.

Ulcinj – perła Czarnogóry

Ulcinj jest bałkańską, nadmorską perełką, powoli dorównującą popularnością Budvie, usytuowaną w gęstych lasach, nieopodal terenów górskich. To świetna baza wypadowa na wycieczki do niedalekiej Albanii oraz nad pobliskie Jezioro Szkoderskie, największe w regionie. Piękne miasto słynie z szerokich, piaszczystych plaż, tak uwielbianych przez Europejczyków. Są tu także kamieniste obiekty tego typu w otoczeniu stromych klifów, co podnosi walory krajobrazowe tego rejonu Czarnogóry. Najsłynniejsza z plaż to 13-km Velika Plaza.

Instagram.com Podziel się

Ulcinj charakteryzuje interesująca atmosfera, zabytki architektoniczne mające przeszło 2 tysiące lat, wąskie uliczki, knajpki ukryte w odciętych od głównych placów miejskich zaułkach, a także unikalne Stare Miasto, które malowniczo wrzyna się w Morze Adriatyckie i dysponuje plażą miejską. Warto wybrać się stąd na wycieczkę do miejscowości Kruce oraz na wyspę Stary Ulcinj, do czego zachęcają niewielkie odległości.

Bar na Riwierze Barskiej

Bar o korzeniach jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego zamyka czarnogórskie top 3 kurortów nadmorskich. Miejscowość ta, pięknie położona na Riwierze Barskiej wśród śródziemnomorskiej przyrody, w malowniczej zatoce, dysponuje największym morskim portem w kraju i stanowi świetne połączenie drogą wodną z Włochami. Nam przypomina nieco podobne zakątki na chorwackim wybrzeżu, zwłaszcza, że posiada popularną, żwirkową plażę oraz ładną promenadę. Urlop w Bar można spędzić aktywnie, czemu sprzyjają szerokie możliwości uprawiania sportów wodnych oraz bliskość góry Rumija.

Instagram.com Podziel się

Smaczkiem architektonicznym jest starożytny** Stary Bar**, usytuowany w głąb lądu, drugą częścią miasta jest natomiast Nowy Bar. Rejon ten kilkadziesiąt lat temu nawiedziło trzęsienie ziemi, po którym większość budynków udało się odbudować. Kurort Bar to także powenecki akwedukt, XVII-w. łaźnia turecka, labirynt pięknych uliczek z romantycznymi kafejkami, a także najstarsze drzewo oliwne na świecie.

Piękne Bałkany

Czarnogórskie kurorty odwiedzimy zarówno z dojazdem własnym środkiem transportu, autokarem, jak i samolotem, na ogół w wersji all inclusive albo z dwoma posiłkami dziennie. Możliwe jest także wykupienie samego dojazdu i zakwaterowania bez wyżywienia, co z pewnością zainteresuje wszystkich turystów, którzy uwielbiają stołować się na mieście i próbować innych kuchni i gromadzić nowe doznania. A posiłki kuchni bałkańskiej szczególnie do tego zachęcają smakiem, zapachem, świeżością i wyjątkową prostotą.

Instagram.com Podziel się

Do wyboru mamy tutaj obiekty noclegowe bezpośrednio nad brzegiem morza, jak i nieco od niego oddalone, zazwyczaj w odległości krótkiego spaceru lub przejazdu bezpłatnym hotelowym busem. Gorąco polecamy wakacje w tej części słonecznych Bałkanów jeszcze zanim ten europejski zakątek stanie się bardziej niedostępny cenowo, a koszty zorganizowanego wypoczynku wzrosną wraz z jego popularnością.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.