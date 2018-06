Wakacje w Czarnogórze. Zaplanuj urlop w Budvie

Budva to Riwiera Czarnogórska w pełnej krasie. Jeden z najpiękniejszych zakątków na naszym kontynencie dysponuje pięknym wybrzeżem i super atrakcjami. I ta pogoda... Przekonaj się na własnej skórze, czym od lat zachwyca zupełnie nieoczywista Budva.

Wybrzeże Riwiery Czarnogórskiej z boską Budvą (Shutterstock.com)

Budva – Czarnogóra w miniaturze

Malutka Czarnogóra to przede wszystkim boska Riwiera Czarnogórska z nadmorskimi perełkami, znanymi nie tylko na gorących Bałkanach i widokami niczym w Chorwacji. Od lat 40. przyjeżdżają tutaj turyści z całej Europy, spragnieni magicznej atmosfery miast i miasteczek o historii, sięgającej kilku tysięcy lat wstecz. Wśród nich przez lata byli to królowie czy wybitne aktorki, Sofia Loren oraz Elizabeth Taylor. Znajdziemy tutaj chociażby adriatyckie Monako, czyli miejscowość Sveti Stefan, znaną z opinii przyczółku luksusu.

Z kolei Budva to istna czarnogórska sława i jeden z bardziej malowniczych oraz słonecznych kierunków na wakacje w tej części kontynentu, oddalona o ok. 65 km od stolicy Czarnogóry, Podgoricy.

Najtańsze rozwiązania w Budvie to okres do czerwca i od września oraz wyjazdy zorganizowane. Lato w Czarnogórze jest aktywne, tłoczne, imprezowe i znacznie droższe. Przed i po sezonie zarówno poplażujemy, jak i pozwiedzamy bez przeszkód. Za 9 noclegów we wrześniu w Budvie w willi niedaleko plaży zapłacimy już nawet 1092 zł od osoby.

Budva – co tu robić?

Hipsterski klimat Budvy to ciekawa, nieoczywista atmosfera, nietuzinkowe rozwiązania, nowoczesna architektura, ładne kafejki, dużo restauracji, klubów nocnych i przede wszystkim wspaniałe Stare Miasto. Ten modny kurort nad Morzem Adriatyckim porównywany jest do Sopotu, a wszędzie mnóstwo przytulnych zaułków, w których chce się zostać na dłużej. Dodatkowo od strony Czarnogóry miasto odgradzają góry, co potęguje wrażenie intymności i świetnych warunków do odcięcia się od codzienności w otoczce relaksu.

Malownicze plaże Budvy są ogromną lokalną atrakcją. Na jednej z nich można było nawet obejrzeć koncert The Rolling Stones na żywo w 2007 roku. A tak przedstawia się pogoda w Czarnogórze? Czerwiec w Budvie to 25 st. C w ciągu dnia i 18 st. C nocą oraz 10 godzin słońca i woda morska o temperaturze 21 st. C. Podobnie będzie we wrześniu, natomiast lipiec i sierpień to już około 30-stopniowe upały. Idealna aura na cieplutkie wczasy nad morzem, plażowanie i uprawianie sportów wodnych na pięknym wybrzeżu.

