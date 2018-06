Czarnogóra. Ulcinj na wakacje 2018

Ulcinj to po Budvie najbardziej lubiany czarnogórski kierunek turystyczny. Sprawdź, ile do zaoferowania ma bałkańska perełka, usytuowana nad samym morzem.

Ulcinj – Czarnogóra na wyciągnięcie ręki

Ulcinj – plaże Adriatyku

Ulcinj - atrakcje

Niewątpliwym walorem położenia Ulcinj w tej części kontynentu europejskiego jest w zasadzie pewna pogoda na wakacje od wiosny do jesieni. Tuż przed szczytem sezonu, czyli w czerwcu, a także zaraz po jego zakończeniu – we wrześniu – turystów z dziećmi w wieku szkolnym jest na wybrzeżu znacznie mniej, co tożsame jest z lepszymi warunkami do efektywnego relaksu na plażach Ulcinj i nie tylko. Czerwiec i wrzesień w miasteczku przywitają nas 25 st. C w ciągu dnia i 18 st. C nocą, lipiec i sierpień będą już gorętsze, doświadczymy tutaj bowiem nawet 29 st. C przy 12 godzinach słońca i cieplutkiej wodzie w morzu (ok. 23 st. C).